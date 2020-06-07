الحشد الشعبي يعلن عن ارتفاع غير مسبوق لإعداد دفن المتوفين بكورونا

2020/06/07 | 10:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن اللواء الثاني بالحشد الشعبي، الاحد، عن ارتفاع غير مسبوق لإعداد المدفونين في المقبرة المخصصة لدفن المتوفين بجائحة فيروس كورونا الوبائي.وقال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى باللواء عبد الحسن الحيدري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “عدد الجثامين التي وصلت خلال الساعات (٢٤) الماضية وصل ل(٢٩) جثمانا”.وأضاف الحيدري، أن “بينهما جثمانين من النجف […]

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