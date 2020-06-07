صحة النجف: عدد الفحوصات الخاصة بكورونا تجاوز حاجز الـ15 الف

2020/06/07 | 10:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الاحد، عن تجاوز عدد الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا الـ15 الف فحص منذ بداية الازمة لغاية الان.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي، ان “دائرة صحة النجف ومنذ بداية ازمة كورونا في شباط الماضي تمكنت من اجراء 15.520 فحص مختبري للكشف عن فيروس كورونا في عموم مناطق المحافظة”.واضاف […]

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