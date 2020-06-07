2020/06/07 | 10:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة ، ان "طقس يوم غد الأثنين سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد أما درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد فتكون بمعدل 44 مْ".وأضاف ان "طقس يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين سيكون صحواً نع ارتفاع بدرجات الحرارة".أما طقس الاربعاء والخميس فيكون صحواً الى صحو مع بعض الغيوم والحرارة بين الاستقرار والارتفاع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: صحو مع ارتفاع في درجات الحرارة حتى الخميس المقبل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق: صحو مع ارتفاع في درجات الحرارة حتى الخميس المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).