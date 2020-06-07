بغداد تتسلم نموذجي جهازين للانعاش الرئوي

2020/06/07 | 10:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تسلمت محافظة بغداد، نموذجا جهازين للانعاش الرئوي تم تصميمه من قبل مختصين بالجامعة التكنولوجية لادخاله ضمن الخدمة في مستشفيات منطقة الرصافة، في وقت تدرس خلاله تحويل مبنى مركز شباب ناحية الوحدة الى مستشفى او مركز صحي.وافاد محافظ بغداد محمد جابر العطا، أن "وفدا من الجامعة التكنولوجية سلم المحافظة جهازين للانعاش الرئوي تم تصنيعها من قبل طلبة ومختصين في الجامعة وبالات ومعدات بسيطة ومتوفرة".وبين، أن "ذلك يعد جانبا من الابتكارات التي يطلقها اصحاب الخبرة والكفاءة من اجل حل الازمات وتعويض النقص بالاجهزة الطبية خصوصا ان المحافظة اولت جميع الابتكارات اهمية بالغة لتطويرالمستوى العلمي كونه الحل الامثل في مثل هذه الظروف، وان تصنيعه لا يكلف البلاد مبالغ طائلة".ولفت إلى، أن "المحافظة ستعمل على تسليم الاجهزة الى دائرة صحة الرصافة لرفد مؤسساتها الصحية وسد النقص الحاصل اليه بعد تزايد الحالات بشكل ملحوظ"، مؤكدا ان "المحافظة اوعزت الى جميع اساتدة الجامعات والكليات والمعاهد العلمية والطبية الى مراجعة مالديها من بحوث ودراسات بهذا المجال من اجل تطبيقها عمليا لاسيما بعد ان تثبت هذه الاجهزة نجاحها وقدرتها على استيعاب الزيادة الحاصلة بالاصابات بالمستشفيات".واوضح العطا أن "المحافظة تنسق مع قائممقام ناحية الوحدة في جسر ديالى لتحويل مبنى مركز شباب فيها الى مستشفى او مركز صجي نموذجي يخدم القضاء والنواحي المحيطة به كون المبنى غير مستغل او مستثمر باي نشاط او مشروع في الوقت الذي لابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفد المؤسسات الصحية بما يلزمها في ظل زيادة عدد الاصابات".

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