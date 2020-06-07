تقرير أميركي: نظام ترامب بدأ بالانهيار

2020/06/07 | 10:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت مجلة ذي اتلانتك الأميركية، الاحد، بأن نظام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ بالانهيار، مشيرا إلى أن ترامب يقابل المصير نفسه للمستبدين.وقالت المجلة في تقرير لها، إن “نظام نظام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأ بالانهيار ولك بعد الاحتجاجات والتظاهرات الأخيرة التي تشهدها البلاد”.وأضافت، أن “ترامب انغمس في غرائزه الاستبدادية وهو الآن يقابل […]

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