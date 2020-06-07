"موجة" قادمة من 4 دول.. منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

2020/06/07 | 10:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحذرت منظمة الصحة العالمية، السبت، من موجة ثانية من جائحة "كوفيد – 19" قد تضرب العراق خلال الأيام المقبلة.

دعت المنظمة إلى إيقاف الأنشطة مع 4 دول حول العراق

وقال ممثل المنظمة في العراق، أدهم إسماعيل في تصريح، 7 حزيران/يونيو، إن "هنالك موجة ثانية من كوفيد 19 تجتاح دول العالم بسبب عدم وجود دواء أو لقاح لهذا المرض وقد تستمر الموجات لحين إيجاد لقاح فعال".

وأضاف، أن "الموجة الثانية من الجائحة بدأت في عدد من الدول المجاورة مثل إيران والسعودية والكويت وتركيا".

وشدد إسماعيل، أن "بعض المحافظات العراقية تسرعت بإعادة التبادل التجاري مع دول الجوار بسبب الأزمة الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس".

ودعا ممثل منظمة الصحة العالمية، إلى "تأجيل النشاط التجاري مع الدول التي تشهد الموجة الثانية للسيطرة على انتشار الفيروس أو وضع ضوابط صحية صارمة عليه".

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