المباشرة باعمار كنيسة السريان الأرثوذكس في نينوى

2020/06/07 | 10:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت بلديات نينوى، الاحد، عن المباشرة باعمار كنيسة السريان الارثوذكس واعادتها الى وضعها السابق.وقال مدير بلديات نينوى عبدالقادر دخيل في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “احدى شركات الاعمار في وزارة الاعمار والاسكان وبالتعاون مع الجهد الهندسي في بلديات المحافظة باشرت اعمار كنيسة السريان الارثوذكس واعادتها الى وضعها السابق بعد الانتهاء من رفع الانقاض […]

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