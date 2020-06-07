من وحي مناظرة فرج فودة - سامح عسكر

2020/06/07 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر استمعت أمس لمناظرة الدكتور فرج فودة في معرض الكتاب عام 1992 ولم تكن أول مرة أستمع لأجزاء منها لكن ما تميزت به مناظرة أمس على قناة وزارة الثقافة على يوتيوب عدة أمور كجودة الصورة والصوت، والأروع أنها جاءت بمبادرة من الدولة ممثلة في وزارة الثقافة، وربما كانت هذه رسالة مباشرة أو غير مباشرة لبعض الأطراف من الدولة بدعم فكرة التنوير أو مبدأ التدافع، خصوصا وأن الطرف الآخر الممثل في الشيوخ والإسلاميين لا ي ......





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