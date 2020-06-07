في سياق النقاش الدائر حول حل ” الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة في فلسطين “. 5 - عبد الرحمن البيطار

2020/06/07 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمن_البيطار حديثنا سيستمر حول تلك اللحظة الفارقة في تاريخ اليهود من مواطني بلدان اوروبا الشرقية والغربية ، والتي أسست للحظة النكبة / التطهير العرقي الواسع (في العام ١-;-٩-;-٤-;-٨-;-) في تاريخ الشعب العربي الفلسطيني والتي انسحبت زمنياً حتى تاريخه.الفِكْرة ( دولة اليهود خارج أوروبا ) التي وضع مادتها ثيودور هيرتزل ونشرها على المَلأ اليهودي والعالمي في شباط من العام ١-;-٨-;-٩-;-&# ......





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