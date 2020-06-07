رداً على التهديد الذي أصدره دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الامريكية - حركة أنتيفا

2020/06/07 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حركة_أنتيفا بيان عام من حركة (أنتيفا)، رداً على التهديد الذي أصدره دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الامريكية------------------------------------------------------------------------------------------------[لقد رأينا جميعنا الصور، هذا الدمار والحرق والنهب يرتكبه في الأغلب أشخاص مندسون لا ينتمون للمتظاهرين، أشخاص بيض البشرة يستغلون فرصة الأحداث ليقوموا بإثراء أنفسهم عبر النهب تحت غطاء المسيرات ال ......





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