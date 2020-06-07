عدد المتوفين بكورونا في العالم اكثر من 397 الف متوفي

2020/06/07 | 10:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا المستجد ب 397,179 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر.وتم تسجيل أكثر من 6,827,260 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة.وأعلِن تعافي 2,963,800 من هذه الحالات على الأقل.الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي البرازيل (1005) والولايات المتحدة (789) والمكسيك (625).وسجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات […]

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