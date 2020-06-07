بريطانيا ترفض كشفت عملياتها السرية بالطائرات المسيرة في العراق وسوريا

2020/06/07 | 10:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها ، الاحد ، ان وزارة الدفاع البريطانية رفضت الكشف عن مهمات طائراتها المسيرة الجديدة التابعة لسلاح الجو الملكي فيما يقول الناشطون ان نشر الطائرات المسيرة من طراز ” الحاصد” يجب ان تتم الموافقة عليه من قبل البرلمان .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن […]

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