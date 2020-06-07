ممثل الصحة العالمية يحذر من تعرّض العراق لموجة كورونا ثانية

2020/06/07 | 10:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت منظمة الصحة العالمية من تعرّض العراق إلى ما وصفته بـ”الموجة الثانية”، لتفشي فيروس كورونا المستجد.وقال ممثل المنظمة في العراق، أدهم إسماعيل، في حديث لـ”الصباح” واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “هنالك موجة ثانية من كوفيد 19 تجتاح دول العالم بسبب عدم وجود دواء أو لقاح لهذا المرض وقد تستمر الموجات لحين إيجاد لقاح

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