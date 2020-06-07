بعد شحٍّ استمر لأيام.. كميات ماء إضافية تصل إلى جنوب بغداد

2020/06/07 | 10:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، إعادة ضخ المياه إلى مناطق جنوب بغداد.

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