صحة بابل تسجل حالة وفاة جديدة لشخص مصاب بكورونا

2020/06/07 | 10:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة بابل، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة لشخص مصاب بفيروس كورونا في المحافظة.

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