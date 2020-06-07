تقرير: ريال مدريد سيضم كامافينجا لخلافة كاسيميرو

2020/06/07 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الاحد، عن قيمة العرض، الذي سيتقدم به ريال مدريد إلى رين، لضم لاعب الوسط الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا، في الميركاتو الصيفي المقبل.وارتبط اسم كامافينجا (17 عامًا) بالانتقال إلى ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية، حيث استقر عليه الميرنجي كبديل للبرازيلي كاسيميرو.وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن ريال مدريد سيقدم […]

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