وزير الشباب يؤكد استعداد العراق لاستقبال نجم التنس العالمي دجوكوفيتش

2020/06/07 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، استعداد العراق على اتخاذ التدابير الللازمة لاستقبال نجم التنس العالمي الصربي نوفاك دجوكوفيتش.وذكر بيان عن وزارة الشباب والرياضة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، استقبل سفير جمهورية صربيا في بغداد ( سفير مفوض فوق العادة ) بالوف أوروش، وجرى خلال اللقاء بحث […]

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