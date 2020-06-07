محتجون مناهضون للعنصرية في بريطانيا يشتبكون مع الشرطة

2020/06/07 | 10:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اشتبك محتجون بريطانيون مناهضون للعنصرية مع الشرطة لفترة وجيزة يوم السبت بعد تجمع آلاف في وسط لندن للتعبير عن غضبهم من وحشية الشرطة بعد موت المواطن الأسود الأعزل جورج فلويد في منيابوليس بالولايات المتحدة.وبعد يوم سلمي إلى حد كبير رشق عدد صغير من المحتجين قرب مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشرطة […]

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