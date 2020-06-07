2020/06/07 | 10:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الجديد يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 10:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الجديد يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الجديد يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).