جامعة كاليفورنيا: تطوير روبوتات أسرع بـ40 مرة من أي ذكاء اصطناعي

2020/06/07 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..طور العلماء أقداما مرنة يمكن أن تساعد الروبوتات على المشي بسرعة أكبر بنحو 40 مرة على التضاريس غير المستوية، ما قد يمهد الطريق لمهمات الذكاء الاصطناعي.وقال العلماء من جامعة كاليفورنيا في سان دييغ، إن أقدام الروبوتات الجديدة ستكون مثالية للأسطح التي لا يستطيع البشر السير عليها، وبالتالي مناسبة للأسطح المحدودة […]

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