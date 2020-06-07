الركابي: احترام السيادة هو خيار العراق الثابت خلال المفاوضات مع واشنطن

2020/06/07 | 10:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، أن خيارات العراق ثابتة في المفاوضات المقبلة مع الويات المتحدة الأميركية.

وقال الركابي في تصريح إن خيارات العراق تتمثل باحترام وحدة وسيادة البلاد واستقلاليته، مضيفا أن رأي العراق لا يتأثر باي دولة سواء اكانت اقليمية او دولية.

وأشار الركابي الى رفض العراق لأية ضغوط قد تفرض على العراق من قبل واشنطن من اجل تغيرات قراراته المتعلقة بإخراج القوات الاجنبية والذي اتخذه البرلمان قبل اشهر والدفع باتجاه تثبيت بعض القواعد العسكرية، لافتا الى أن المضي باتجاه ممارسة الضغوط يعتبر تجاوزا على الإرادة العراقية.

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