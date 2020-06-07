بعد هادي العامري .. الكلابي يعلن استقالته من مجلس النواب

2020/06/07 | 10:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في ثاني استقالة من مجلس النواب خلال ساعات..



أعلن النائب يوسف الكلابي استقالته من المجلس.

الكلابي أوضح في بيان الأسباب التي أدت الى استقالته، حيث أكد أن النظام الجديد شكلا آخر من اشكال الظلم وهو نظام المحاصصة، مبينا ان استمراره في نظام المحاصصة يجعله شريكا في ظلم الشعب.

وأضاف، أنه سيبقى على العهد مكافحاً من اجل حقوق الشعب بكل الوسائل، معربا عن أسفه لتسيد نظام المحاصصة المشهد السياسي.

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