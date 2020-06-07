الساعدي : قانون التقاعد سيرسل من البرلمان الى الحكومة لدراسته وتوضيح الأثر المالي

2020/06/07 | 10:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مدير هيئة التقاعدِ الوطنيةِ أحمد الساعدي عن مقترحات وتعديلات قانون التقاعد الموحد.

الساعدي صرح بشأن مقترح تعديل قانون التقاعد، قائلا، إن مقترح التعديل يشمل مجموعة من النقاط، بضمنها تعديل السن القانونية للإحالة على التقاعد للرجال والنساء والخدمة، وكذلك السلف والقروض التي اقترضت من قبل المتقاعدين.

وأضاف، أن كل القوانين التي تحتوي على إثر مالي يجب ان تأتي عن طريق الحكومة، الا ان مقترح مشروع تعديل قانون التقاعد سيرسل من البرلمان الى الحكومة لدراسته وتوضيح الاثر المالي والجوانب الاخرى، التي تترتب عليه ومن ثم يصار الى الخروج بتوصيات عن تلك التعديلات.

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