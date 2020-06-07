2020/06/07 | 10:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رجحَ وزير الصحة حسن التميمي، الاحد، اسبابَ تزايدِ أعدادِ الاصاباتِ بفايروس كورونا لتطورِالقدراتِ التشخيصيةِ لمؤسساتِ الوزارة من خلال زيادة أعداد المختبرات المختصة والفحوصات اليومية وحملات المسح الميداني التي كشفت الحالات” المخفية.
وقال التميمي في حوار ، إن “تزايد أعداد الاصابات في العراق يعود لتطور القدرات التشخيصية لمؤسسات الوزارة من خلال زيادة أعداد المختبرات المختصة والفحوصات اليومية وحملات
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وقال التميمي في حوار ، إن “تزايد أعداد الاصابات في العراق يعود لتطور القدرات التشخيصية لمؤسسات الوزارة من خلال زيادة أعداد المختبرات المختصة والفحوصات اليومية وحملات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يرجح تزايد اعداد الإصابات بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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