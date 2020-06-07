وزير الصحة يرجح تزايد اعداد الإصابات بكورونا في العراق

2020/06/07 | 10:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحَ وزير الصحة حسن التميمي، الاحد، اسبابَ تزايدِ أعدادِ الاصاباتِ بفايروس كورونا لتطورِالقدراتِ التشخيصيةِ لمؤسساتِ الوزارة من خلال زيادة أعداد المختبرات المختصة والفحوصات اليومية وحملات المسح الميداني التي كشفت الحالات” المخفية.وقال التميمي في حوار ، إن “تزايد أعداد الاصابات في العراق يعود لتطور القدرات التشخيصية لمؤسسات الوزارة من خلال زيادة أعداد المختبرات المختصة والفحوصات اليومية وحملات

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