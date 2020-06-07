الفتح يكشف كواليس

2020/06/07 | 10:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف نائب عن تحالف الفتح، اليوم الاحد، اسباب تمرير الوزارات الشاغرة واستكمال الكابينة الوزارية بسهولة من قبل البرلمان امس السبت.

وقال حنين القدو لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاقات مسبقة بين رؤوساء الكتل السياسية سهلت تمرير جميع المرشحين لشغل الوزارات المتبقية التي تعثر التصويت عليها في ايار الماضي".

واضاف، ان "كل كتلة سياسية قدمت عدة مرشحين لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتم اختيار المرشحين النهائيين باتفاق بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء ."

واكد القدو ان "الحكومة الحالية شكلت بمحاصصة تامة واتفاقات سياسية ورؤوساء الكتل هم من سهلوا وسرعوا تمرير الكابينة الوزارية الحالية".

وصوت مجلس النواب، امس السبت، على منح الثقة لمرشحي 7 وزارات كانت شاغرة في حكومة الكاظمي، وهم احسان عبدالجبار اسماعيل وزيراً للنفط، وفؤاد محمد حسين بكي وزيراً للخارجية، وسالار عبدالستار محمد حسين وزيراً للعدل، وعلاء احمد حسن عبيد وزيراً للتجارة، ومحمد كريم جاسم صالح وزيراً للزراعة، وإيفان فائق يعكوب جابر وزيراً للهجرة والمهجرين، وحسن ناظم عبد حمادي وزيراً للثقافة والسياحة والاثار.

وبذلك اكتملت أركان حكومة الكاظمي، بعد أن منح البرلمان الثقة للكاظمي و15 وزيراً في 7 أيار/مايو الماضي.

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