وزير الصحة العراقي: التعايش مع فيروس كورونا مستحيل ولا ينفع والإصابات في زيادة مستمرة

2020/06/07 | 10:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بين وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الأحد، إمكانية التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وعودة الحياة إلى طبيعتها، في ظل الظروف الصحية الحالية، خصوصاً بعد تزايد أعداد الإصابات بالفيروس التاجي في الأيام الأخيرة، فيما أشار إلى أن الإصابات ستتزايد في الأيام المقبلة، بسبب ضعف الوعي الصحي لدى المواطن.وقال التميمي في تصريح […]

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