تجدد التظاهرات في محيط البيت الأبيض

2020/06/07 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تجددت الاحتجاجات في محيط البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن وغيره من معالم الولايات المتحدة الأمريكية تنديدا ورفضا لعنصرية وقمع الشرطة الأمريكية التي جسدتها جريمة مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد والتي كشفت عن شرخ عميق وحالة لا مساواة واسعة في المجتمع الأمريكي.وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن آلاف المحتجين تدفقوا نحو البيت […]

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