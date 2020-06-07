ذي قار.. تظاهرة ’’المديريات’’ تصل إلى مدير المرور في المحافظة

2020/06/07 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

وصلت تظاهرة ’’المديريات’’، الأحد (7 حزيران 2020) إلى مبنى مديرية المرور في محافظة ذي قار، للمطالبة باستقالة مديرها العميد فاضل الزركاني.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات تظاهروا أمام مبنى مديرية مرور ذي قار، للمطالبة باستقالة مديرها العميد فاضل الزركاني.

ويأتي الطلب ضمن سلسلة ضغوطات مارسها المتظاهرون، بدأت مطلع الشهر الجاري، بإجبار مدير عام صحة محافظة ذي قار، عبد الحسين الجابري، على الاستقالة، قبل أن يرفضها وزير الصحة، حسن التميمي، ومحافظ ذي قار، ناظم الوائلي.

في اليوم التالي توجه المتظاهرون الى مبنى بلدية محافظة ذي قار، وانتهى الأمر باستقالة مدير البلدية، قحطان عدنان.

وأمهل المتظاهرون في محافظة ذي قار، الخميس الماضي (4 حزيران 2020)، مدة 24 ساعة لمديري ماء وتربية ذي قار، لتقديم استقالتيهما من المنصب.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المتظاهرين تجمعوا أمام مديرية ماء ذي قار، وطالبوا مديرها أكرم الخرسان، بالاستقالة من منصبه خلال 24 ساعة.

وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا عقب ذلك، مدير تربية المحافظة، رياض العميري، بالاستقالة ايضاً من المنصب، ومنحوه المهلة ذاتها.

ويوم أمس السبت (7 حزيران 2020) وجه محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، بتكليف نائبه، حازم الكناني، لتشكيل لجنة للحوار مع ممثلي تنسيقيات التظاهرات في المحافظة.

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