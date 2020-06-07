بابل تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/07 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

سجلت محافظة بابل، اليوم الأحد (7 حزيران 2020)، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما ...





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