2020/06/07 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سجلت محافظة بابل، اليوم الأحد (7 حزيران 2020)، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بابل تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
سجلت محافظة بابل، اليوم الأحد (7 حزيران 2020)، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بابل تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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