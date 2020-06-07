درجال يضع منشآت وزارة الشباب تحت تصرف خلية الأزمة لكبح الجائحة

2020/06/07 | 10:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الأحد، وضع جميع المنشآت الرياضية والشبابية تحت تصرف خلية الأزمة .وذكر بيان للوزارة تلقته “يس عراق” أن “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وضع جميع المنشآت الرياضية والشبابية، التي تملكها الوزارة من قاعات رياضية ومجمعات وبيوت شباب تحت تصرف خلية الأزمة، في حال اقتضت الحاجة […]

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