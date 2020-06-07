الصحة العالمية تحذر من تعرض العراق لموجة كورونا ثانية

2020/06/07 | 10:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت منظمة الصحة العالمية، الاحد، من تعرض العراق الى ما وصفته بـ”الموجة الثانية”، لتفشي فيروس كورونا المستجد، بينما عبرت عن قلقها الشديد من الارقام المتزايدة في اعداد الاصابات التي تعلن عنها وزارة الصحة.وقال ممثل المنظمة في العراق، ادهم إسماعيل في حوار تابعته /المعلومة/، إن “هناك موجة ثانية من كوفيد 19 تجتاح دول العالم […]

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