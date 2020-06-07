حصيلة ثقيلة.. مزيد من الوفيات والإصابات بكورونا في كوردستان

2020/06/07 | 10:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل إقليم كوردستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 93 إصابة ما يرفع الإجمالي إلى 1,182 حالة، حسبما أفادت وزارة الصحة

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