من لندن وباريس إلى تونس.. استمرار مظاهرات الغضب ضد العنصرية

2020/06/07 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عشرات الآلاف في عدة أنحاء من العالم السبت تعبيراً عن الغضب إزاء العنصرية وعنف الشرطة غير المبرر في أعقاب وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد اختناقاً على يد شرطي أبيض.ومن المملكة المتحدة إلى أستراليا، مرورا بفرنسا وتونس، تحدى المتظاهرون دعوات السلطات إلى البقاء في المنازل بسبب الأزمة الصحية، في حركة احتجاجية غير مسبوقة انبثقت […]

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