2020/06/07 | 10:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل تسجل ١٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا

تتمة ..

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