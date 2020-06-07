كورونا.. الصحة العالمية تحذر من حدوث رعب حقيقي بالعراق لهذا السبب

2020/06/07 | 10:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة حذرت منظمة الصحة العالمية، الأحد، من حدوث رعب حقيقي في العراق بسبب أزمة كورونا، في حال استمرار تزايد عدد الإصابات.وقال ممثل المنظمة في العراق، أدهم إسماعيل، إن "هناك نقطتين ايجابيتين في العراق، الاولى هو انه لاول مرة تسجل ان نسبة الوفيات الى عدد المصابين تقل عن 3 بالمئة وهي تضع الوباء ضمن نـطـاق الامــراض الـعـاديـة كالانفلونزا وغيرها من الأمراض المعروفة، وهو ما يكشف عن وجود مسح جيد للاصابات وعلاج للمصابين في المستشفيات بـدلـيـل عــدم تـزايـد اعـــداد المـتـوفـين مـن المـصـابـين".وأضاف اسماعيل، في تصريحات صحفية، ان "النقطة الإيجابية الثانية هي وجود 63 مـصـابـا فـقـط فـي الـعـنـايـة المـركـزة مـن اصــل نحو 5000 مصاب يرقدون في المستشفيات وهـو ما يمثل نحو 1 بالمئة في حين ان هذه النسبة في دول العالم الاخرى بلغت 20 بالمئة بما يعد انجازا مهما".وحذر، من أن "تـــزايـــد عــدد الاصــابــات يـضـعـنـا امـــام مـشـكـلـة تـتـمـثـل بـعـدم قـــدرة الــســعــة الــســريــريــة المـــوجـــودة لاسـتـيـعـاب اعــداد المـصـابـين، الامـر الـذي قـد يـؤدي الـى حـدوث رعب حقيقي".

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