متظاهرون يطوقون دار الضيافة في النجف ويطالبون باستقالة المحافظ ونائبه

2020/06/07 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر أمني من محافظة النجف، الأحد (07 حزيران 2020)، بأن المتظاهرين في المحافظة طوقوا دار الضيافة فيها، وطالبوا باستقالة المحافظ، لؤي الياسري، ونائبه.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدداً من المتظاهرين في محافظة النجف، أقدموا على تطويق دار الضيافة الذي يعد مسكن المحافظ، لؤي الياسري، للمطالبة باستقالته واستقالة نائبه، هاشم الكرعاوي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الأحد (07 حزيران 2020)، بأن المتظاهرين أغلقوا طريقاً بين مركز المدينة في المحافظة، والمنطقة التي يسكنها المحافظ، لمنع وصول الأخير إلى مركز المدينة.

قبيل ذلك، وصلت تظاهرة ’’المديريات’’، إلى مبنى مديرية المرور في محافظة ذي قار، للمطالبة باستقالة مديرها العميد فاضل الزركاني.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات تظاهروا أمام مبنى مديرية مرور ذي قار، للمطالبة باستقالة مديرها العميد فاضل الزركاني.

بغداد اليوم – بغداد

اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائبة بهار محمود، الأحد (7 حزيران 2020)، أن استحداث وزارة في حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لا أساس قانوني له.

وقالت محمود في بيان، إن "استحداث وزارة جديدة يعد خطأ

بغداد اليوم-ذي قار

وصلت تظاهرة ’’المديريات’’، الأحد (7 حزيران 2020) إلى مبنى مديرية المرور في محافظة ذي قار، للمطالبة باستقالة مديرها العميد فاضل الزركاني.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات تظاهروا أمام مبنى مدي

بغداد اليوم - بغداد

اعلن النائب يوسف الكلابي، الاحد، استقالته من مجلس النواب.

وقال الكلابي في بيان، "يا ابناء شعبي الكريم عموماً والذين منحوني ثقتهم خصوصاً، منذ بداية 2019 وحينما تشرفت ان اكون نائبا يمثلكم في مجلس النواب عملت جاهداً ع

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