2020/06/07 | 11:32 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أكد تحالف "الفتح" في العراق، السبت، أن زعيمه هادي العامري "لم ولن يستلم رئاسة الحشد الشعبي، وأن سبب استقالته من البرلمان ليس لتسلم منصب تنفيذي".

وقال التحالف في بيان صحفي، إن "العامري ونظرا لمتطلبات المرحلة وضرورات الوضع الراهن قرر الاستقالة من عضوية البرلمان، وترشيح بديل عنه هو ...

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