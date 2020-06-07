2020/06/07 | 11:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي لفيروس كورونا في النجف.. والمحافظ يتحدث عن قرارات الحظر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 11:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لفيروس كورونا في النجف.. والمحافظ يتحدث عن قرارات الحظر) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي لفيروس كورونا في النجف.. والمحافظ يتحدث عن قرارات الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).