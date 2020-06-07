2020/06/07 | 11:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب تنفي تصريحاً نسب لها بشأن احتمال تسجيل إصابة ووفاة لدى كل عائلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 11:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب تنفي تصريحاً نسب لها بشأن احتمال تسجيل إصابة ووفاة لدى كل عائلة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب تنفي تصريحاً نسب لها بشأن احتمال تسجيل إصابة ووفاة لدى كل عائلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).