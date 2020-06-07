ضوء اخضر من الكاظمي بتغيير بعض مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة النجف

2020/06/07 | 11:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …ككشف محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد، عن توجه لتغيير بعض مدراء دوائر المحافظة بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الياسري في تصريح صحفي تابعته المستقلة , “سيتم تغيير بعض مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وخصوصاً من مضى على تسنهم المنصب أكثر من أربعة سنوات فضلاً عمن لديهم ضعف بالأداء والعمل”.وأضاف، “حصلت […]

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