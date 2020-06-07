اتهام اثنين من الشرطة الأمريكية بالاعتداء على متظاهر سبعيني

2020/06/07 | 11:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه اثنان من أفراد الشرطة الأمريكية تهمة الاعتداء الجسدي من الدرجة الثانية، بعد ظهورهما في فيديو يدفعان رجلا مسنا، وهو ما تسبب في إصابته بجروح بالغة.وأنكر آرون تورغالسكي (39 عاماً) وروبرت مكابي (32 عاماً) هذه الاتهامات.وأطلق سراحهما دون … Readmore

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