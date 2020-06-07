بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن سحب رواتب الموظفي عبر الماستر كارد

2020/06/07 | 11:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، عن اكمال اجراءات صرف رواتب اغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر ايار عبر الماستر كارد.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه “تم توزيع المستحقات المالية لأغلب موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم … Readmore

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