رئيس البرلمان الإيراني يتهم الاستخبارات الأمريكية بالوقوف وراء هجوم عام 2017

2020/06/07 | 11:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الاستخبارات الأمريكية بالوقوف وراء الهجوم، الذي استهدف برلمان بلاده، سنة 2017.وقال قاليباف في كلمة، اليوم الأحد، في اجتماع مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) إن الهجوم الإرهابي على مبنى المجلس في 7 يونيو عام 2017، “كان رمزا للمخططات البغيضة المحاكة من قبل الأعداء ضد الشعب الإيراني”.وأضاف أن ما وقع […]

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