بينهم مخمورون ومتسولون.. القبض على 300 شخص ببغداد خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/06/07 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاحد، عن القبض على نحو 300 شخص ببغداد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "خلال الـ24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة

-القبض( ٢٥٧) شخص مخالفين لتعليمات حظر التجوال

- ضبط سيارة عليها اشارة حجز ضمن منطقة (اليوسفية)

_ القبض على مخمورين عدد (٦) يعترضون سبيل المارة

_ القبض على متسولين عدد (٣٤)

- القبض اشخاص يحملون حبوب مخدرة ضمن منطقة الدورة

_ ضبط سيارة وبداخلها مشروبات كحولية غير مرخصة ضمن منطقة الغدير

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