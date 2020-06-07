أربيل تسجل إصابات جديدة بكورونا

2020/06/07 | 11:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأحد، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل، فيما شهدت السليمانية حالة وفاة مصابة بالفيروس.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنها “شخصت 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل لخمسة رجال وثلاث نساء وفتاة وأربعة أطفال”.وأضافت أن “8 مصابين من المتلامسين، وثلاثة […]

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