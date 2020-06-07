المكسيك: لن نمدد خفض إنتاج النفط حتى نهاية تموز

2020/06/07 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي أن بلادها لن تمدد خفض إنتاج النفط حتى نهاية يوليو تموز ضمن اتفاق مجموعة "أوبك+" للدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك.

وجاءت تصريحات الوزيرة المكسيكية في أعقاب اتفاق "أوبك+" على تمديد خفض إنتاج النفط بـ 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو.

يذكر أن موقف المكسيك كان من بين العوائق الرئيسة أمام عقد الصفقة الحالية لخفض الإنتاج في أبريل الماضي، حيث أنها لم توافق على خفض الإنتاج بـ 300 ألف برميل، كما طالبت الدول الأخرى، وتمت تسوية الخلافات بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستعوض عن الحصة المكسيكية، فيما ستقلص مكسيكو إنتاجها بـ 100 ألف برميل فقط.

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