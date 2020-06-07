2020/06/07 | 11:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

دعت منظمة الصحة العالمية، الحكومة العراقية إلى تأجيل النشاط التجاري مع دول ايران والسعودية والكويت وتركيا من اجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، ادهم إسماعيل، في حديث لـ صحيفة الصباح الحكومية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن هناك موجة ثانية من فيروس كورونا تجتاح دول العالم بسبب عدم وجود دواء او لقاح لهذا المرض وقد تستمر لحين إيجاد لقاح فعال.





وأضاف أن ان الموجة الثانية من الجائحة ابتدأت في عدد من الدول المجاورة مثل ايران والسعودية والكويت وتركيا، وان بعض المحافظات العراقية تسرعت بإعادة التبادل التجاري مع دول الجوار بسبب الازمة الاقتصادية مما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات بالفيروس.





ودعا ادهم إلى تأجيل النشاط التجاري مع الدول التي تشهد الموجة الثانية للسيطرة على انتشار الفيروس او وضع ضوابط صحية صارمة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تدعو العراق إلى إيقاف التبادل التجاري مع 4 بلدان) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تدعو العراق إلى إيقاف التبادل التجاري مع 4 بلدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).