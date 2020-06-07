الصحة النيابية: ندرس استئجار أماكن جديدة لعزل المصابين بكورونا

2020/06/07 | 11:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون العبادي، الأحد، ان لجنته تدرس حاليا استئجار اماكن جديدة تمهيدا لعزل المصابين بفيروس كورونا.وقال العبادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “خلية الازمة النيابية بالتعاون مع الأزمة الحكومية تعد لدراسة استئجار اماكن جديدة في حال استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام القادمة”.وأضاف […]

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