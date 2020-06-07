أول تعليق من العراق على اتفاق

2020/06/07 | 11:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشفت وزارة النفط، السبت، عن نتائج اجتماع مجموعة "أوبك +" الذي عقد عبر الدائرة الإلكترونية، وناقش تأثيرات الاتفاق الأخير بشأن خفض الإنتاج.

أكدت وزارة النفط أن العراق سيلتزم بشكل كامل بالاتفاق الجديد على تمديد خفض الإنتاج

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح 7 حزيران/يونيو، إن "اجتماع مجموعة أوبك بلس الذي عقد عبر الدائرة الإلكترونية، حضره وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ووكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس ومندوب العراق في أوبك".

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وأضاف، أن "الاجتماع ناقش تأثيرات الاتفاق الأخير الذي بدأ تنفيذه في آيار/مايو الماضي على أسعار النفط في الأسواق العالمية"، مؤكدًا أن "التأثير كان إيجابيًا مقارنة بما يشهده العالم من كساد وركود اقتصادي، حيث ساهم بامتصاص كميات جيدة من الفائض النفطي، وساعد على ارتفاع الأسعار من 20 دولارًا إلى أكثر من 40 دولارًا للبرميل".

وأكد المتحدث، أن "الاجتماع تمخض عن قرار بتمديد مدة خفض الإنتاج والبالغة 9 ملايين و700 ألف برميل يوميًا، شهرًا إضافيًا وتحديدًا إلى نهاية تموز المقبل"، مشيرًا إلى أن "الاتفاق نص على التخفيض بنسبة 9.7 ملايين في شهري آيار وحزيران، بينما يتراجع التخفيض في تموز إلى 7.7 ملايين برميل يوميًا".

كما أشار، إلى أن "الاجتماع شهد الاتفاق على عقد اجتماع شهري للجنة الوزارية في مجموعة أوبك بلس لمراجعة مدى التزام المنتجين بالاتفاق، فضلاً عن مناقشة تطورات الأسواق النفطية العالمية".

وراى جهاد، أن "تأثير فيروس كورونا ما زال حاضرًا على الأسواق العالمية، بسبب الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول، والتي أدت إلى تقليل حركة النقل والإنتاج الصناعي"، مؤكدًا أن "العراق أكد خلال الاجتماع التزامه الكامل بنسبة التخفيض".

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