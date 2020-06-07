2020/06/07 | 11:41 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ صلاح الدين يعفي عددا من مدراء الدوائر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 11:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ صلاح الدين يعفي عددا من مدراء الدوائر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ صلاح الدين يعفي عددا من مدراء الدوائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).